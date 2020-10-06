Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi

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Hasan AKYILDIZ/ MUGLA, (DHA)- MUĞLA'da yaşayan Özgü Namal'ın nefes terapisti eşi Serdar Oral (53) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral, bugün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Çocuklarının bakıcısının fark etmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oral, Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi alan Oral'ın eşi Özgü Namal da hastaneye geldi. Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-10-06 16:50:49



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