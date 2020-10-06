Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (2)

CENAZE İSTANBUL'A GÖTÜRÜLMÜŞ
Muğla'da yaşayan Özgü Namal'ın dün kalp krizinden ölen eşi Serdar Oral'ın (53) cenazesinin, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildiği belirtildi.
DHA-Genel Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ
2020-10-06 18:03:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.