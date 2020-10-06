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Bodrum otogarı enerjisini güneşten alacak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum yeni terminali çatısına kurulumunu yaptığı 640 KWH güce sahip güneş panelleri devreye alınarak enerji üretmeye başladı.

İHA

Bodrum otogarı enerjisini güneşten alacak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum yeni terminali çatısına kurulumunu yaptığı 640 KWH güce sahip güneş panelleri devreye alınarak enerji üretmeye başladı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin turizmde söz sahibi ilçelerinden biri olan Bodrum’a Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve yakında açılışı yapılacak olan Bodrum Otogarının güneş panellerinden oluşan çatısı devreye alındı. 640 kwh güce sahip olan ve Türkiye’nin yapıya entegre en büyük kurulumu olan sistemle Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin güneş panellerinden elde ettiği kurulu gücü 1087 kwh’e çıkacak.
Yılda 1000 hanenin elektrik tüketimi güneşten
Güneşlenme süresi bakımından Türkiye’nin en şanslı illerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi sırasıyla Menteşe ilçesi mezbahası 105 kwh, Menteşe Şehirlerarası otogarı çatısı 290,4 kwh, Bodrum Konacık Hizmet binası 52,4 kwh ve son olarak Bodrum Terminal 640 kwh olmak üzere toplam 1087 kwh kurulu güce sahip olacak. Yaklaşık 1000 hanenin YILLIK elektrik tüketimine eşit enerji üretecek tesisler belediye bütçesine de yaklaşık 1 Milyon TL ekonomik kazanç sağlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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