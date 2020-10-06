Marmaris ve Datça'da 24 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ve Datça İlçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen kadın ve çocukların bulunduğu 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İlk olay gece 00.50 sıralarında Muğla´nın Datça ilçesinin Yunanistan´ın Rodos Adası´na 600 metre mesafedeki Türk karasularında meydana geldi. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı hücum botları lastik bot içinde sürüklenen kişileri fark etti. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca lastik botu delinerek geri itilen 6 Suriyeli kaçak göçmen kurtarıldı.

İkinci olay ise Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi açıklarında sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen sahil güvenlik ekipleri kaçak göçmen ihbarı alarak bölgeye gitti. Yine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botu delinerek ölüme terk edilen 18 kaçak göçmen kurtarılarak hücum botuna alındı. Doktor kontrolünden geçirilerek yiyecek, içecek verilen aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 24 kaçak göçmen işlemleri ardından Muğla İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 2 farklı göçmen olayına müdahale ederek, toplam 24 kişiyi kurtardı.

24 SAAT İÇİNDE 186 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı tarafından 24 saat içinde Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları delinen, fiber ve ahşap teknelerin motorları bozularak Türk karasularına itilen 186 kaçak göçmen kurtarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Merkez Ali GÜNDOĞAN

2020-10-06 21:38:59



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