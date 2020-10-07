Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi

DHA

Görenlerin füze rampası ya da tuvalete benzettiği avokado bahçesi


Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, iş insanı 70 yaşındaki Turhan Şahin tarafından 52 dönümlük arazide deneme, araştırma amaçlı oluşturulan, 1300 fidanın yer aldığı avokado bahçesi dikkat çekiyor. Aşırı soğuktan ve güneşten korumak için kafes içine alınan fidanları görenlerin kimisi füze rampası, kimisi tuvalet kimisi ise türbe zannetmesi, esprilere neden oluyor. Şahin, bekledikleri verimi almaları halinde 500 dönüm alana daha avokado fidanı dikmeyi hedeflediklerini söyledi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Turhan Şahin, 5 yıl önce bir sohbet sırasında bahsi geçen Türkiye'nin Güney Amerika'dan ithal ettiği avokado fidanı konusunda, merak edip, araştırmalar yaptı. Şahin, araştırmalarının ardından Türkiye'de avokado yetiştirmek için kolları sıvadı. Şahin, ilk olarak Muğla'nın Ula ilçesindeki tarlasının toprak analizlerini yaptırdı. Analiz sonuçları avokado yetiştirmeye uygun çıktı. Şahin, önce deneme amaçlı 5 fidan dikti. Diktiği bu fidanlardan beklediği verimi alan Şahin, geçen nisanmayıs ayları arasında 52 dönümlük arazisine, 800 bin TL harcayarak 1300 avokado fidanı daha diktirdi. İstanbul'da yaşayan ve fırsat buldukça Ula'ya gelerek fidanları ile tek tek ilgilenen Şahin, oluşturdukları bahçenin daha çok deneme, araştırma amaçlı olduğunu söyledi.
Avokado fidanlarının 3 yıl özenli bir bakım istediğine dikkati çekip, "Adeta yeni doğmuş bir bebek gibi kundakta bakılması gerekiyor. Aşırı soğuk ve güneşten korumak için fidanların tamamını fideledik. 3 yıl boyunca suyunu, gübresini vereceğiz. Tabii ki yapacağımız bu işlemlerin hepsi, organik olacak. Bölge için iyi tarım sertifikası da aldık. 3 yılın sonunda ilk meyveleri alacağız. 4'üncü yılın sonunda başa baş diyeceğimiz meyve oranına ulaşacağız. 5'inci yılda ise ticari meyvelerimizi alıp, kendi yerli avokadolarımızı pazara sunacağız" dedi.
'ÜLKEMİZDE YETİŞEN BİR BİTKİYE PARA VERİLMESİ AĞIRIMA GİTTİ'
Avokado yetiştirebilmek için büyük bir yatırım yaptıklarına dikkati çeken Şahin, "Yaptığım tetkikler ve araştırmalar sonrasında Türkiye olarak biz bu bitkisi için 2019, 2020 yılları içinde Güney Amerika ve Güney Afrika'ya toplam 113 milyon dolar gibi bir para ödemişiz. Dolayısıyla bizim ülkemizde yetişen bir bitkiye para verilmesi, biraz ağrıma gitti ve 'Biz bunu yaparız' dedik. Gözümüzü kararttık böyle bir yatırıma girdik. Son teknoloji ile donatılmış bir bahçe kurduk" diye konuştu.
Şahin, hedeflerinin babadan kalma 500 dönümlük arazide de avokado bahçesi oluşturmak olduğunu vurgulayıp, tamamlandığında 2.5 milyon TL'lik bir yatırım yapmış olacaklarını kaydetti.
'KİMİ FÜZE RAMPASI, KİMİ TUVALET KİMİ DE TÜRBE ZANNEDİYOR'
Oluşturdukları avokado bahçesi ile ilgili başlarından çok ilginç olayların geçtiğini, çok çeşitli senaryolar duyduklarını belirten Şahin, şöyle devam etti:
"Bu bölgede genelde tarla tarımı yapılıyor. Susam, buğday, mısır gibi ürünler yetiştiriliyor. Bu bölgede bizim yaptığım gibi bir dikim pek görülmüş bir şey değil. Kafes içindeki fidanlar yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Fidanların kafeslerini görenlerden kimisi Doğu Akdeniz'deki hadiselerden dolayı 'Ordu buraya füze rampası yerleştirdi. Bu kafeslerin içinde rampalar var' kimisi de 'Seyyar tuvalet kuruldu' dedi. 'buraya uzaylılar inmiş. Uzaylıların barınağı' burası diye esri yapanlar bile oldu. Burası adeta bir türbeye döndü. Yoldan gelip, geçenler buraya durup, bir bakıyor. Merak ettiklerini söyleyip, ziyarete gelen bile oluyor."
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Hasan AKYILDIZ
2020-10-07 09:44:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Bodrum’da su hattı bomba gibi patladı evleri, iş ...
Hem tarla hem kovanlar yandı
YEREL HABERLER Hem tarla hem kovanlar yandı
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, 2 ev ve 1 iş yerini su bastı
YEREL HABERLER Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, 2 ev ve 1 iş ...
Marmaris ve Datça'da 24 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris ve Datça'da 24 kaçak göçmen kurtarıldı
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)
Fethiye’de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Marmaris’te yayalara açık yollarda motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Marmaris’te yayalara açık yollarda motosiklet ...
Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı ...
Marmaris halk plajında şemsiyelere zarar veren kişi kameraya kaydedildi
YEREL HABERLER Marmaris halk plajında şemsiyelere zarar veren kişi ...
‘Güvenli Okul’ kolluk görevlileri toplandı Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden polis sorumluluk alanında bulunan 13 farklı okulda görevlendirilen 12 okul kolluk görevlisinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER ‘Güvenli Okul’ kolluk görevlileri toplandı Yatağan ...
Muğla’da Bin 173 durağın montajı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşların ulaşım hizmetlerinden düzenli bir şekilde yararlanabilmesi için bugüne kadar 1173 durak montajı gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Muğla’da Bin 173 durağın montajı tamamlandı Muğla ...
Bodrum otogarı enerjisini güneşten alacak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum yeni terminali çatısına kurulumunu yaptığı 640 KWH güce sahip güneş panelleri devreye alınarak enerji üretmeye başladı.
YEREL HABERLER Bodrum otogarı enerjisini güneşten alacak Muğla ...
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (2)
Şehir magandası sahile dadandı, şemsiyeleri tek tek kırdı
YEREL HABERLER Şehir magandası sahile dadandı, şemsiyeleri tek tek ...
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü
YEREL HABERLER Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü
Üniversiteli Pınar'ın katilinin boşanma davası başladı
YEREL HABERLER Üniversiteli Pınar'ın katilinin boşanma davası ...
Çalan telefonunu kimse açamadı Datça’da denize giren şahıs ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Çalan telefonunu kimse açamadı Datça’da denize giren ...
Datça'da belediye, verdiği inşaat ruhsatlarını iptal etti, arsa sahipleri tepki gösterdi
YEREL HABERLER Datça'da belediye, verdiği inşaat ruhsatlarını iptal ...
Marmaris, yazdan kalma günleri yaşıyor
YEREL HABERLER Marmaris, yazdan kalma günleri yaşıyor
Muğla açıklarında tekneleri bozulan 150 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında tekneleri bozulan 150 göçmen ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X