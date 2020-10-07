Milas Halk Eğitimi Müdürü Bayram, "Sağlıklı bir ortamda kursiyerlerimizi bekliyoruz"

Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, 14 ayrı kurs açtıklarını, talepler doğrultusunda yeni kursların da açılabileceğini ifade etti. Bayram, kurslara katılmak isteyenlerin gönül rahatlığı ile Halk Eğitim Merkezi’ne gelebileceklerini belirterek, “pandemi kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlıklı bir ortamda kursiyerlerimizi bekliyoruz” dedi.

7’den 70’e her yaştan bireye hizmet veren Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 20202021 eğitim öğretim için hazırlıklarını tamamladı.

İlk etapta İngilizce A1 Seviyesi, Kadın Giysileri Dikimi (Düz Dar EtekKadın PantolonuBluzElbiseFantezi Elbise), Kırkyama, OkumaYazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı, OkumaYazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı, OkumaYazma II. Kademe, Pandemi Döneminde Hijyen Kuralları, Tel Kırma Yapımı, Yağlı Boya Resim, Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programı, Dekoratif Ahşap Süsleme, Takı Yapım Teknikleri ve Elde Geleneksel Nakışlar Kurslarının açıldığı merkezde tüm sağlık tedbirlerinin alındığı belirten Kurum Müdürü Tunahan Bayram, “Pandemi dolayasıyla Milas İlçe Müftülüğü ve Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursların sayısında önemli derecede azalma oldu. Kurumlar olarak bizler üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirerek, pandemi dolayısıyla alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binamıza gelen herkesin hemen girişte ateşleri ölçülerek HES kodları kontrol ediliyor. Kurs salonlarımıza az sayıda kursiyer alıyoruz ve mutlaka her kursun sonunda da dezenfekte çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir derslik aynı gün sadece aynı grup tarafından kullanılıyor” dedi.

Alınan tedbirler eşliğinde 14 kursun açıldığını ifade eden Bayram, “iki hafta önce başlayan kurslarımıza şuanda 90 civarında kursiyerimiz katılıyor. Geçen yıl bu zamanlarda kurs sayımız 55, kursiyer sayımız ise 600 civarındaydı” dedi.

Pandemi döneminde zamanın büyük bir bölümünün evlerde geçirildiğini, kimi insanların evde uzun süre oturmaya alışık olmadığını da dile getiren Bayram, “Pandemi kapsamında bizlerde farklı çalışmalar yapabiliriz dedik. Ve Pandemi Döneminde Zaman Eğitimi, Pandemi Döneminde Verimli Ders Çalışma, Pandemi Döneminde Çocukla İletişim, Pandemi Döneminde Aile İçi İletişim, Pandemi Döneminde Eğitici Oyunlar, Pandemi Döneminde Öğretmenle İletişim, Pandemi Dönemiinde Sosyal İletişim ve Pandemi Döneminde Hijyen Eğitimi kurslarımızı açtık. Şuanda da Pandemi Döneminde Hijyen Eğitimi kursumuz için kursiyer başvurularımız oldu. İnşallah diğer kurslarımız için de başvurularımız gelecektir” dedi.

Açılması planlanan kurslar için başvuru süreçlerinin devam ettiğini, 15’er kişilik grupların oluştuğu takdirde kursların hemen başladığını da belirten Bayram, kurs başvurularının internet üzerinden yapıldığını söyledi.



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