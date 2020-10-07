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Restoranda çıkan yangın korkuttu

DHA

Restoranda çıkan yangın korkuttu


Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, restoranın terasında yangın çıktı. Yangında, terastaki depo bölümünde bulunan mutfak malzemeleri zarar gördü.
Gümbet Mahallesi Demirciler Caddesi'ndeki Kanat Özsert 'e ait restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın bacasından çıkan yangın, terastaki depo olarak kullanılan bölüme de sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, yakındaki diğer binalara sıçramadan yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürüldü. Yangında, depodaki çeşitli mutfak malzemeleri zarar görüp, kullanılmaz hale geldi.
Restoranında çıkan yangının üzüntüsünü yaşayan Kanat Özsert, uzaktan dumanları fark edip yardım için bölgeye koştuğunu ancak ulaştığında yanan yerin kendi iş yeri olduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-07 14:52:48

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