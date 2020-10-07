Başkan Gümüş: “Şahin Ailesinin Yaralarını Saracağız”

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Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Algı Mahallesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında evi tamamen yanan Mehmet Şahin isimli vatandaşı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Gümüş, “Belediye olarak ailenin yaralarını sarma konusunda, elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.

Algı mahallesinde Mehmet Şahin isimli vatandaşa ait evde geçtiğimiz gün çıkan yangında, ev içerisindeki eşyalar ile birlikte tamamen yanmıştı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş evi yanan vatandaşı ve ailesini ziyaret etti. Başkan Gümüş, “Mehmet Şahin kardeşimize ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yangında can kaybı olmaması tek tesellimiz. Belediye olarak ailenin yaralarını sarma konusunda imkânlarımız dâhilinde elimizden gelen ne varsa yapacağız. Şahin ailesine tekrar geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

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