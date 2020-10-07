İsale hattındaki patlamada evini su basan tesisatçıyı, komşuları kurtarmış



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da, 2 gün önce içme suyu ihtiyacını karşılayan ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle cadde ve sokaklar dereye döndü. 2 ev ve 1 iş yerini su basarken, araçlar yolda kaldı. Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıkarken, evini su basan su tesisatçısı Mehmet Erköl'ün (65) komşuları tarafından pencereden kurtarıldığı ortaya çıktı.

Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Milas ilçesindeki Geyik Barajı'ndan 140 kilometre uzunluğunda ana isale hattı döşendi. Ancak kullanılan boruların su isale hatları için tercih edilmeyen 'cam elyaf takviyeli polyester' olması sorunlara neden oldu. İsale hattında çeşitli yerlerinde 9 yılda irili ufaklı 3 bine yakın patlama meydana geldi. Son olarak isale hattının Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki boru geçen 5 Ekim'de saat 19.00 sıralarında büyük bir gürültüyle patladı. Patlayan su borusu nedeniyle Torba Gölköy yolu dereye dönerken bazı araçlar mahsur kaldı. yolda göçük oluştu. Su taşkını nedeniyle 2 ev ve 1 iş yerini su bastı. Haber verilmesi üzerine MUSİKİ ekipleri suyu keserek çalışma başlattı. Ana yolda biriken taş ve topraklar kepçe yardımı ile temizlendi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz olay yerinde incelemelerde bulundu. Anayolda biriken taş ve topraklar kepçe yardımı ile temizlendi. Patlamadan dolayı yolda büyük göçük oluşurken iki evde maddi zarar meydana geldi.

KOMŞULARI KURTARDI

Zemin kattaki evi su basan su tesisatçısı Mehmet Erköl (65) de yaşadıklarını "Olay sırasında evde oturuyordum. Birden sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadan evimi su bastı. Sular, boğazıma kadar çıktı. Komşularım gelip, beni kurtardı. İki komşum, pencereyi kırıp, suyu tahliye eti. Ardından da beni pencereden çıkarıp, kurtardı. O anlara uyku da yakalanmış olsak belki şimdi hayatta olmayabilirdik. Bir tek çantamı alabildim. Diğer tüm eşyalarım zarar gördü. Zararım büyük, yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

'YAŞADIĞIMIZ KORKUNUN, ÇEKTİĞİMİZ ÇİLENİN BEDELİ OLMAZ'

Evini su basan emekli öğretmen Fatma Mete (68) yaşadıklarını, "Büyük bir gürültü duydum. Alt kattaki kiracımın feryadını duyarak kendimi dışarı attım. Alt kat komple suyla dolmuştu. Taşan sular üst kata evime kadar çıktı. Evimin içi 30 santim yüksekliğinde suyla doldu. Tüm eşyalarım su içinde kaldı. bir çoğu kullanılamayacak hale geldi. Komşularım gelip, suyu tahliye etti. Sabah, Belediye ekipleri geldi, temizlik için bir süre çalışıp, 'Mesai saatimiz doldu" diyerek, gitti. Şimdi kendi imkanlarım ile kalan yerleri temizlemeye çalışıyorum. yaşadığımız korkunun, çektiğimiz bu çilenin bedeli olmaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-07 18:28:07



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