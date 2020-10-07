Marmaris´te 11 kaçak göçmen kurtarıldı

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri gönderilen can salı içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki turistik Bozburun Mahallesi Bozukkale mevkisi açıklarında saat 02.00 sıralarında can salı içinde göçmen bulunduğu ihbarı yapıldı. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan´ın Simi Adası´na 700 metre mesafede can salı içinde kürekleri alınmış sürüklenen bot tespit edildi. Can salı içinde aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen hücum bota alınarak Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı´na getirildi. Burada doktor kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlere yiyecek ve içecek verildi. Kimlik bilgileri ve ifadeleri alınan11 kaçak göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-07 23:55:46



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