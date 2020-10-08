Milas'taki kaza ucuz atlatıldı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Milas Bodrum karayolunda trafik kazası meydana geldi. Kazanın bölgede dilencilik yapanların trafiği tehlikeye düşürmesinden dolayı meydana geldiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zehra Eker’in kontrolünde Milas’tan Bodrum’a doğru seyreden 48 PH 483 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden 09 KJ 254 plakalı kamyon Koru Mahallesi sınırları içerisindeki ışıklarda arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Uzun bir süre kazanın şokunu üzerinden atamayan otomobil sürücüsü Eker, aracın arkasında her zaman çocuklarının oturduğunu, kaza anında araçta bulunmadıklarına sevindiğini belirtti. Görgü tanıkları kazaya bölgede dilenen vatandaşların neden olduğunu, meydana gelen kaza sırasında otomobilin savrulması durumunda dilencilerin de yaralanabileceklerini iddia ettiler.

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