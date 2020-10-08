Pınar Gültekin´in katiline ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava



Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, DHA)MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içine koyup yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

İl Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinin de ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Yürütülen soruşturma sonunda evli ve 1 çocuk babası Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

AVUKAT: CİNAYETİN PLANLI OLDUĞU ORTADA

Pınar Gültekin´in avukatı Rezzan Epözdemir, Muğla Adliyesi önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dosyayı aldığımız ilk günden itibaren bütün kamuoyu ve başsavcılık makamı, Cemal Metin Avcı üzerine yoğunlaşmıştı. O da zaten tutukluydu, nitelikli kasten adam öldürme suçundan. Bizler ısrarla, yazılı ve görsel basındaki demeçlerimizde, başsavcılık makamına sunduğumuz dilekçelerde soruşturmanın genişletilmesini istedik. Israrla bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, cinayet işlenirken veya suç delilleri değiştirilirken, ceset yok edilirken mutlaka başkaca faaillerin olduğunu iddia etmiştik. Çünkü maktulenin boyu 1.83. Önce odunla yakılmaya çalışılmış, akabinde benzin temin edilmiş, benzin dökülmüş, sonrasında beton dökülmüş, bir varil içerisine cenin pozisyonunda konulmuş, sonrasında bir palet yardımıyla dereye atılmış. Şüphelinin telefonu da 3 parçaya ayrılmış ve değişik yerlere atılmış. Maktulenin en son sinyali burada çeksin diye Akyaka´da kırılıp, atılmış. Cinayetin son derece planlı olduğu apaçık ortada."DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-10-08 13:42:20



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