Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü



Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun (26) yargılanmasına bugün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıyor.

Kemaloğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen davanın duruşmasını izlemek için Kahramanmaraş'tan gelen genç kızın annesi Arzu Şenpınar, adliye önünde "Katil nasıl yaptın, nasıl yaptın? Benim kızım hayır dediği için öldürüldü" diye feryat etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen 24 Mayıs günü, boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada, ikili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selim Ahmet Kemaloğlu, Şenpınar'ı dövüp, mutfaktan aldığı ekmek bıçağını göğsüne sapladı. Kendini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kemaloğlu, polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kemaloğlu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zeynep Şenpınar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımını yaptığı belirlendi.

Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce ise Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla polis merkezine giderek şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine de şikayetini geri çektiği öğrenildi. Kemaloğlu'nun son olarak 28 Ağustos 2019'da 'cinsel saldırı ve kasten yaralama' suçlarından gözaltına alındığı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Selim Ahmet Kemaloğlu, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonunda Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu zanlı hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan iddianame hazırladı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen iddianame, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianame ile birlikte olay sırasında Zeynep Şenpınar'ın kaçıp kurtulmak istediği ancak saldırgan tarafından dövülerek, eve geri götürüldüğü görüntüler de ortaya çıktı.

Yargılamasına bugün başlanacak olan davayı izlemek için Kahramanmaraş'tan Muğla'ya gelen Zeynep Şenpınar'ın annesi Arzu Şenpınar, kendisine destek veren bir grup kadınla Muğla Adliyesi'ne yürüdü. Bu sırada da "Zeynep sana ne yapmış ki? Katil nasıl kıydın ona? Nasıl vurdun ona? Sen nasıl kıydın Zeynep'e? Sen nasıl kıydın Zeynep'in güzelliğine? Senin nasıl bir vicdanmış, senin annen, bacın yok mu? Katil nasıl yaptın, nasıl yaptın? Benim kızım hayır dediği için öldürüldü" diyerek feryat etti.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın başlaması bekleniyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hasan AKYILDIZ

2020-10-08 14:07:04



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