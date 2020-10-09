Marmaris'te su sporlarına yoğun ilgi



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tatilci ve turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan su sporları yoğun ilgi gördü. 11 su sporu istasyonunda son 3 ayda 6 bin turist heyecan dolu anlar yaşarken, 2 bin 800 kişi de su sporları kursu aldı.

Marmaris´teki plajlarda konumlandırılmış su sporları istasyonları koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamaların kaldırılmasıyla 1 Temmuz günü itibariyle faaliyetlerine başladı. Ekonomiyi canlandırmak için su sporları istasyonları geçen yılki fiyatlar üzerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı. İzole ve güvenli tatil için Marmaris'i tercih eden Türk ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında bulunan su sporlarına indirim kampanyalarıyla talep arttı. 1 Temmuz1 Ekim arası üç ay içinde çoğunluğu tatilci olmak üzere 6 bin turist jet-ski, banana, ringa, deniz paraşütü ve flyboard gibi su sporları aletlerinde heyecan yaşadı. Çoğunluğu Türk olmak üzere 2 bin 800 kişi ise sertifikalı eğitmenler eşliğinde çeşitli su sporları aletlerinde kurs aldı.

DENİZ PARAŞÜTÜ VE JET SKİ İLGİ GÖRDÜ

Sekiz çeşit su sporları aletleri arasında en çok rağbet gören deniz paraşütü ve jet ski oldu. Su sporları heyecanı yaşayan 5 kişiden 3'ü deniz paraşütü ve jet ski'ye büyük ilgi gösterdi. Bu yıl yapılan indirim kampanyalardan yararlananlar, 25 dakikalık deniz paraşütü keyfi için 200 lira, 15 dakikalık jet ski için 160 lira, 20 dakikalık ringa, banana, dönme dolap keyfi için 80 lirayı gözden çıkarmak durumunda kaldı. Sürat motoru ile 30 dakikalık bur tur için 500 lira, 20 dakika süren flyboard heyecanı için ise 300 lira ödendi. Jet ski, sürat motoru ve deniz paraşütünde kurslarında ise 30 dakikası 300 liradan hizmet verildi.

'İLK DEFA DENEDİK, MUTLUYUZ'

15 yaşındaki kızı ile birlikte ilk defa deniz paraşütü yapan İskoç turist Beathan Coinnenan (42), "Marmaris'e ailemle ikinci kez tatile geliyorum. Kızımla birlikte ilk defa deniz paraşütü yaptım. Çok heyecanlı ve güzel bir anı oldu. Marmaris çok güzel ve huzurlu bir yer. Mutluyum en güzeli de bu" dedi.

Hollanda'da yaşayan Filistin uyruklu Ubey ve Safad Aşarkah (33) çifti de, "Marmaris'e ilk defa tatile geldik. Bir hafta burada kalacağız. Tatil süresince tüm su sporları aletlerini deneyeceğiz. En çok deniz paraşütü yapacağız" diye konuştu.

'3 AYDA 11 İSTASYONDA 6 BİN KİŞİ SU SPORLARI YAPTI'

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Başkanı Mehmet Salih Tunç, "Sağlık Bakanlığı'nın pandemi nedeniyle aldığı tedbirler nedeniyle 1 Temmuz tarihinde plajlara konumlandırılan 11 su sporu istasyonumuz faaliyetine başladı. Marmaris, daha çok büyük bölümü İngiliz olmak üzere yabancı turistleri misafir eder. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle daha çok yerli turist çok geldi. Ekonomimizin canlanması için yaptığımız indirimler yerli ve yabancı turistlerin su sporlarına ilgisini artırdı. Su sporlarına en çok ilgiyi İngiliz turistler gösteriyor. Önceki senelerde mayıskasım ayları arasında 7 aylık faaliyetimiz olurdu. Pandemi nedeniyle bu yıl sezon kısa oldu. Bu yıl üç aylık dönemde yaklaşık 6 bin kişi su sporları heyecanı yaşadı. Ama yine de kampanyalarla gelen ilgi yüzümüz bir nebze olsun güldürdü" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-09 08:45:34



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