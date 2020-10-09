Milas’tan 4 arama, 1 işletme ruhsatı ihaleye çıkarılacak

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Muğla sınırları dahilindeki 32 adet Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek. Milas’ın Bozalan, Kayaönü, Ören, Gölyaka, Şenköy, Bafa ve Karahayıt sınırları içerisinde belirlenen alanlar da ihaleye çıkarılacak yerler arasında bulunuyor.



Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Jeotermal ve Doğal Mineralli Su Ruhsat Sahası ile ilgili ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale 26 Ekim Pazartesi günü saat 9.30’da Menteşe Kaymakamlığı Hükümet Konağı’nda yer alan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Muğla'nın çeşitli ilçelerindeki 28'i arama, 4'ü işletme olmak üzere toplam 32 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilecek. İhale ile belirlen alanlar için üç yıl süreli arama ruhsatı ve 30 yıl süreli işletme ruhsatı verilecek.



İhale ilanına http://www.mugla.gov.tr/yikob/ilimizsinirlaridahilindeki32adetjeotermalvedogalminerallisuruhsatsahasiihalesi adresinden ulaşılabiliyor.



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