Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, 'Molly' buldu

Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, özel eğitimli narkotik köpeği `Molly´ ile yapılan aramada, bagajda köpek maması arasına gizlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde, Bodrum ilçesi girişinde uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, 9 yaşındaki 'Belçika Kurdu' cinsi özel eğitimli narkotik köpeği 'Molly' ile arama yapıldı. Aramada Molly´nin tepki gösterdiği bagajdaki köpek mamasının içinde, 45 gram metamfetamin ve 7.70 gram esrar ele geçirildi. O anlar polis ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-09 13:50:14
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