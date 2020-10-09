Libyalı, sahte kimlikle tapuda başkasının arsasını satmaya çalıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Libyalı, sahte kimlikle tapuda başkasının arsasını satmaya çalıştı

DHA

Libyalı, sahte kimlikle tapuda başkasının arsasını satmaya çalıştı


Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik ile Tapu Müdürlüğü'nde başkasına ait gayrimenkulün satışını yapmaya çalıştığı ileri sürülen Libya uyruklu A.G., polis tarafından yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte kimlikle tapu satışı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde işlem sırasını bekleyen Libya uyruklu A.G.'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik çıktı. Başkasına ait arsayı, sahte kimlikle satmaya çalışan A.G.'nin polisteki işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-09 14:57:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla'da ihaleye fesat karıştıran 6 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da ihaleye fesat karıştıran 6 kişiye gözaltı
Muğla'da ihaleye fesat karıştıran 6 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Muğla'da ihaleye fesat karıştıran 6 kişiye gözaltı
Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, 'Molly' buldu
YEREL HABERLER Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, 'Molly' buldu
Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, 'Molly' buldu
YEREL HABERLER Köpek maması içindeki uyuşturucuyu, 'Molly' buldu
Zorla senet imzalatan 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Zorla senet imzalatan 4 kişi gözaltına alındı
Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın
YEREL HABERLER Kaçak zirai ilaç satan iş yerine baskın
Başkasının kimliği ile tapu satışı yapan Libyalı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Başkasının kimliği ile tapu satışı yapan Libyalı ...
Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Köpek mamasından uyuşturucu çıktı
Menteşe Belediyesi ayak tenisi turnuvası başladı
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi ayak tenisi turnuvası başladı
Büyükşehirden okul ve servis araçlarına dezenfekte Muğla Büyükşehir Belediyesi 12 Ekimde başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi 13 ilçede dezenfekte çalışmalarına başladı.
YEREL HABERLER Büyükşehirden okul ve servis araçlarına ...
Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi Muğla Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclisi 11 maddelik gündem ile toplanarak 8 maddeyi oy birliği ile karara bağladı ve diğer maddeleri komisyonlara gönderdi.
YEREL HABERLER Büyükşehir Ekim ayı meclisi gerçekleştirildi Muğla ...
DALKO Dalaman şubesi açıldı
YEREL HABERLER DALKO Dalaman şubesi açıldı
Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Engelli genç kızın şiirini besteleyerek hayallerini gerçekleştirdi. ...
Milas’tan 4 arama, 1 işletme ruhsatı ihaleye çıkarılacak
YEREL HABERLER Milas’tan 4 arama, 1 işletme ruhsatı ihaleye ...
Fethiye’de ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Fethiye’de ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen 6 ...
Tekneden atılan havai fişek ormanı yaktı
YEREL HABERLER Tekneden atılan havai fişek ormanı yaktı
Marmaris'te su sporlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Marmaris'te su sporlarına yoğun ilgi
Milas'ta orman yangını
YEREL HABERLER Milas'ta orman yangını
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar Seydikemer’de EBA'ya bağlanamayan öğrenciler, dağlık alanda internete girerek derslerini takip ediyor
YEREL HABERLER Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar Seydikemer’de ...
Seydikemer’de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Seydikemer’de motosikletin çarptığı yaya hayatını ...
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği ...
Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği için öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesi: Hayır dediği ...
Belediye Yaşam Merkezini uzaktan eğitime açtı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde hazırlanan bilgisayar derslikleri öğrencilerin uzaktan eğitimine sunuldu.
YEREL HABERLER Belediye Yaşam Merkezini uzaktan eğitime açtı Muğla ...
Zeynep’in katili hakim karşısında Muğla'nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde Ramazan Bayramı sabahı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar’ı bıçaklayarak öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu ilk defa hakim karşısına çıktı.
YEREL HABERLER Zeynep’in katili hakim karşısında Muğla'nın Menteşe ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X