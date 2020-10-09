Libyalı, sahte kimlikle tapuda başkasının arsasını satmaya çalıştı

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik ile Tapu Müdürlüğü'nde başkasına ait gayrimenkulün satışını yapmaya çalıştığı ileri sürülen Libya uyruklu A.G., polis tarafından yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin sahte kimlikle tapu satışı yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bodrum Tapu Müdürlüğü'nde işlem sırasını bekleyen Libya uyruklu A.G.'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kendi fotoğrafının bulunduğu sahte kimlik çıktı. Başkasına ait arsayı, sahte kimlikle satmaya çalışan A.G.'nin polisteki işlemlerinin ardından 'resmi belgede sahtecilik' ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-10-09 14:57:54
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