Bodrumspor'un yüzü gülmedi

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde öne geçtiği maçta Eyüpspor'a 2-1 yenilen Bodrumspor 4 haftada 3'üncü kez sahadan mağlup ayrıldı. Etimesgut Belediyespor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ve Eyüpspor'a boyun eğen yeşil-beyazlılar sadece GMG Kastamonuspor maçını kazandı. Üst sıralara bir türlü tırmanamayan Bodrumspor 3 puanda kalarak ateş hattına doğru geriledi. Teknik direktör Tarık Daşgün üst üste alınan yenilgileri telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor gelecek hafta Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2020-10-11 11:47:30



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