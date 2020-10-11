Mermer ocağında uçurama yuvarlanan kamyonun şoförü öldü

Selçuk AKBAŞ/ KAVAKLIDERE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, şoför olarak çalıştığı mermer ocağında, kullandığı kamyonla 30 metrelik uçuruma yuvarlanan Mustafa Bulut (58), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kavaklıere ilçesi, Derebağ Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında meydana geldi. Mustafa Bulut'un kullandığı 07 DDP 46 hafriyat yüklü kamyon, yükünü boşaltığı sırada, kontrolden çıkıp, yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredeki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. Olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü Bulut'un, taşıdığı hafriyatlar arasındaki kayalardan birinin altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bulut'un, bulunduğu yerden güçlükle çıkartılan cesedi, Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Kavaklıdere Selçuk AKBAŞ
2020-10-11 17:30:28
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