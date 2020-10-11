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TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 1954 Kelkit Belediye: 1

İHA

TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 1954 Kelkit Belediye: 1

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin dördüncü karşılaşmasında sahasında 1954 Kelkit Belediyespor’a 10 yenildi.
Maçtan dakikalar
Dk. 26 Muğlaspor net fırsatı değerlendiremedi. Yeşil beyazlıların kazandığı köşe vuruşunu kullanan Ömer Faruk'un ceza alanı içine yaptığı ortada karambol oluştu. Mümin'in müsait pozisyonda kalenin önünden şutu Kelkit defansı son anda çıkardı.
Dk 30 1954 Kelkit Belediyesporlu Ensar ceza alnının sağ tarafından orta açtı. Reha'nın kafayla indirdiği topu Hamza ağlara gönderdi. İlk yarı 10 Kelkit'in üstünlüğü ile sona erdi.
Dk 69 Muğlaspor beraberlik golü için baskısını arttırdı. Ceza alanı içinde topla buluşan Emirhan'ın şutu az farkla dışarı çıktı.
Dk 85 Kelkit Belediyespor’lu Ensar'ın ortaladığı top sonrası ceza alanı içinde Adem'in şutunu kaleci Barış çıkardı.
Stat: Muğla Atatürk
Hakemler: Ramazan Doğanay xx, Metin Uçar xx, Muhammet Mehmet Delimazı xx,
Muğlaspor: Barış Başkan x, Mehmet Yeniler x, Mümin Aysever x, İbrahim Can Köse x, Cantürk Güngör x, Asım Aksungur x (Dk 85 Zeki Sinanoğlu?), Ömer Faruk Canbirdi x (Dk 60 Barış Sungur x), Polat Ertek x, Muhammed Emel x, Nizamettin Emirhan Kılıç x(Dk 75 Erol Aydın x), Osman Kocaağa x
1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu xx, Hüseyin Teker xx, Reha Kurt xx (Dk 70 Erhan Çıkar xx), Hamza İpekçi xx(Dk 85 Caner Yıldız xx), Ensar Kemaloğlu xxx, Halil İbrahim Keleş xxx, Tayfun Çulha xx, Erkan Bükülmez xx, Enes Ocak xx, Adem Sağlam xx, Adem Kaba xx
Sarı Kartlar: Adem Kaba, Hüseyin Teker, Cantürk Güngör, Halil İbrahim Keleş (1954 Kelkit Belediyespor)
Gol: Dk 30 Hamza İpekçi (1954 Kelkit Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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