Datça açıklarında 5 büyüklüğündeki depremin artından sarsıntılar sürüyor



Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla ve ilçelerinde hissedildi. İlk depremin ardından büyüklükleri 1.9 ile 3.9 arasında olan 7 sarsıntı daha yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; bugün saat 07.11'de Ege Denizi'nde Datça açıklarında Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kıyıya 144 kilometre mesafede, 11.12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Datça'nın kırsal Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sındı ve Mesudiye mahalleri başta olmak üzere Muğla ve diğer ilçelerinde de hissedildi.

Bu ilk sarsıntının ardından saat 08.00'e kadar aynı bölgede büyüklükleri 1.9 ile 3.9 arasında olan 7 sarsıntı daha yaşandı. Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan, AFAD verilerine göre Ege açıklarında saat 03.30'da 4.8, 03.44'te ise 4.2 büyüklüğünde 2 sarsıntı meydana gelmişti.

`BU DEPREMLERE ALIŞTIK´

Sabah iş yerini açmaya geldiğinde sarsıntıyı hissettiğini belirten restoran ve kafeterya işletmecisi Süleyman Reyhan, "Muğla'da artık bu depremlere alıştık. Hafif de olsa sabah depremi hissettik. Ama aşırı sallanmadığımız için tedirginlik yaşanmadı" dedi. Pastane çalışanı Fatma Mutlu ise, "Saat 06.00 sıralarında iş yerine geldik. Hazırlıkları yaptıktan sonra saat 07.00 sıralarında bir sarsıntı yaşantı. Çok hafif bir sarsıntıydı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Hasan AKYILDIZ

2020-10-12 11:04:18



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