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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bencik Koyu’nda çevre temizliği yapıldı

İHA

Bencik Koyu’nda çevre temizliği yapıldı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Marmaris Kent Konseyi ve AKUT, Bencik Koyu seyir terasını temizledi. Doğa harikası koydan, yaklaşık 45 poşet evsel atık toplandı.
Kent Konseyi, AKUT ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri’nin işbirliği ile Hisarönü Mahallesi sınırlarında yer alan Bencik Koyu etrafında çevre temizliği yapıldı. 4 saat süren çalışma, denizin ve ormanın buluştuğu cennet koyların kendini bilmez kişilerce nasıl kirletildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 15 kişilik ekip büyük bir kısmı pet ve cam şişelerden oluşan 45 poşet, yaklaşık 500 kilogram atık malzeme topladı. AKUT görevlileri güvenlik önlemleri eşliğinde, koyu üstten gören noktadan aşağıya atılan çöpleri dikkatli bir çalışmayla topladı. 3 kurumdan çalışma sonunda "Halkımızı, bir kez daha çevre konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

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