Bodrum'da sahte alkolden zehirlenen 2 kişi öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şentop bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan AKYILDIZSelçuk AKBAŞ/ BODRUM, (MUĞLA) (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği belirtilen 1'i kadın 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da İbrahim Yanık (74), dün gece mide bulantısı, kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Hasan AKYILDIZ Selçuk AKBAŞ

2020-10-12 17:53:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.