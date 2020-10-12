Marmaris´te 14 kaçak göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, lastik botun arıza yapması sonucu sürüklenen 14 kaçak göçmen Sahil, Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesinde, 65 kilometre mesafedeki turistik Bozburun Mahallesi açıklarında saat 02.30 sıralarında lastik botun denizde sürüklendiği ihbarı yapıldı. Devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Yunanistan´ın Rodos Adası´na yakın mesafede motoru arızalanan lastik bot içinde, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 14 kaçak göçmen tespit edildi. Kaçak göçmenler hücum bota alınarak Sahil Güvenlik Marmaris Komutanlığı´na getirildi. Kimlik bilgileri ve ifadeleri alınan 14 kaçak göçmene doktor kontrolünün ardından yiyecek ve içecek verildi. İşlemleri tamamlan göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-10-12 23:42:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.