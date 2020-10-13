Marmaris açıklarında 14 sığınmacı kurtarıldı

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Marmaris Bozburun açıklarında 14 sığınmacıyı taşıyan lastik botun motorunun arıza yapması sonucu sürüklenen sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.40’ta, Marmaris Bozburun açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 14 sığınmacı kurtarıldı.

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