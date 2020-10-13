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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da oltaya vantuz balığı takıldı

İHA

Muğla'da oltaya vantuz balığı takıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde amatör balıkçının oltasına, yarım metrelik vantuz balığı takıldı.
Ekincik sahilinde, 37 yaşındaki elektrik teknisyeni Barış Demirtaş’ın oltasına bir balık takıldı. Balığı çeken Demirtaş, daha önce hiç görmediği balıkla karşılaşınca şaşırdı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri ile iletişime geçen amatör balıkçı, oltasına takılanın büyük köpekbalıkları, kaplumbağalar, deniz memelilerine tutunarak uzun mesafeler kat edebilen Vantuz balığı olduğu bilgisini aldı.
Demirtaş, “Sabah erken saatte Ekincik sahiline gittim. Oltayı attıktan sonra ilk takılan balık bu oldu. Çekince kovaya yapıştı. Zehirli olabilir düşüncesiyle elimle dokunmadan kovadan güçlükle ayırdım.” dedi.
Demirtaş, MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi yetkilerinin balığı müzeye koymak istediğini de sözlerine ekledi.
“Köpek balığının yediklerinden kalan parçalarla beslenirler”
Ekincik Koyunda görülen Vantuz’un, kılavuz balık olarak da anıldığını belirten MSKÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Yıldırım; “Güzel ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla’mızda, zaman zaman farklı balık türlerine rastlamaktayız. Ekincik Koyunda görülen bu balık, kılavuz balık olarak da anılmaktadır. Birlikte yaşam tarzına ayak uydurmuş bu balıkları, biyoloji derslerinde özellikle iki canlıdan birinin direğinden yarar sağlarken zarar vermediği ve olumlu yada olumsuz etkilemediği ilişkisinde görmüşüzdür. Bu Kılavuz balığı, örneğin köpek balığının alt kısmına başının üstünde emme diski denilen vantuzlar sayesinde tutunur. Köpek balığının yediklerinden kalan parçalarla beslenirler. Bu vantuzlar o kadar güçlüdür ki, eskiden bu balıklardan daha büyük balıkları yakalamak için kullanıldığı çeşitli çalışmalarda bahsedilmiştir. Akıllara bu balık yenir mi sorusu gelebilir. Ben yemedim ama yenilmesi noktasında bir sakıncası bulunmadığı belirtilmektedir. Tadının bildiğimiz balık lezzetinden yoksun olduğunu, zor piştiğini düşünürsek, enderde olsa oltamıza takılan bu balığı, yine denize bırakıp, kendisinden fayda sağlayacak bir köpek balığı bulma şans vermek, daha iyi olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
“Sıcak okyanus ile denizlerde görülür”
Balığın zararsız ve zehirsiz olduğunu ifade eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Sercan Yapıcı ise şunları söyledi; “Vantuz balıkları ekonomik öneme sahip olmayan türler arasındadır. Tür, tüm sıcak okyanus ile denizlerde dağılım göstermektedir. Ülkemiz denizlerinde 3 tür ile temsil edilmektedir. Adını, başı üzerinde yer alan vantuzdan almaktadır. Bu yapı balığın birinci sırt yüzgecinin farklılaşması ile oluşmaktadır. Bu vantuz sayesinde balık büyük köpekbalıkları, kaplumbağalar, deniz memelilerine tutunarak uzun mesafeler kat edebilir. Zararsız ve zehirsiz bir balıktır. Besin olarak üzerinde bulunduğu canlıların ektoparazitlerini tüketmektedir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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