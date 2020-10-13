Marmaris Kalesi'ne ziyarette rekor düşüş

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Kalesi'nde pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayısında büyük düşüş yaşandı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferi sırasında yaptırdığı Marmaris Kalesi Pandemi döneminde ziyaretçi sayısında ciddi düşüş yaşadı. 2019 yılında 130 bin yerli ve yabancı ziyaretçi kabul ettiği bilgisi alınırken bu yıl 30 Eylül’e kadar bu rakamın 30 binde kaldığı öğrenildi. Marmaris müzesine Türk vatandaşlarının 18 yaşına kadar ücretsiz giriş yapabildiği belirtildi.



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