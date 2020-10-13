Bodrumspor yara sarma peşinde

BODRUM, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Eyüpspor'a da evinde 2-1 yenilerek 4 maçta 3'üncü mağlubiyetini alan Bodrumspor, yarın Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak.
Tarsus İlçe Stadı'nda Alper Akarsu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tarık Daşgün, Tarsus'ta kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Daşgün, "Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Gereken dersleri alıp kayıpları telafi edeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum
2020-10-13 12:01:21
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