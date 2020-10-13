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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir öğrencilerin talebine duyarsız kalmadı

İHA

Büyükşehir öğrencilerin talebine duyarsız kalmadı

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde uzaktan eğitime bağlanmakta sorun yaşayan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.
Pandemi nedeni ile okula gidemeyen ve uzaktan eğitimden de yararlanacak interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması için Büyükşehir Belediyesi kampanya başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin kampanyasına çağrı merkezi, muhtar ve sosyal medya vasıtası ile 238 tablet ve internet başvurusu yapıldı.
Okulların açılması ve birçok sınıfın uzaktan eğitime devam etmesi nedeni ile öğrenci ve velilerin taleplerine duyarsız kalmayan Muğla Büyükşehir Belediyesi kampanyaya başvuran öğrencilere Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımları ile tablet ve internet dağıttı.
Öğrenci velisi Şefik Akgüç Muğla büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür ederek, “Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi Çayan Köyünden geliyorum. Köyümüzde internet çekmiyor. Çocuklar uzaktan eğitime katılamıyordu. Şimdi tablet ve internet aldık. Çocuklarımız eğitimlerinden geri kalmayacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Köyceğiz Anadolu Lisesi öğrencisi Yelda Atlı ise “Uzaktan eğitime katılamıyordum. Bugünden itibaren artık katılabileceğim. Geride kaldığım konular vardı onlara çalışacağım. Derslerimden geri kalmayacağım. Çok mutluyum. Osman Başkanımıza teşekkür ederim” dedi.
Eğitim ve öğretimin salgına karşı tüm tedbirler alınarak yüz yüze, sınıflarda ve örgün olarak yapılması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün uzaktan eğitimin çocukların bilgilenmesi için kullanılabilecek ara bir yöntem olarak kullanılabileceğini belirtti.
Başkan Gürün konuşmasında “Muğlamızın 13 ilçesinde salgın nedeni ile uzaktan eğitime bilgisayar ve internet sıkıntısı nedeni ile erişemeyen öğrencilerimiz olduğunu tespit ettik. Büyükşehir Belediyemize ulaşan 238 talebi hemen değerlendirmeye aldık. Çocuklarımızın derslerinden geri kalmaması için tablet ve internet desteği sağlıyoruz. Evinde hiç interneti, bilgisayarı olmayan ailelerimiz olduğu gibi iki kardeş aynı anda derse girmek zorunda olan birçok öğrencimiz var. Tablet ve internetleri ile öğrencilerimiz derslerinden ve arkadaşlarından geri kalmayacak. Bizler Muğla’da ailemizin her ferdinin yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü birlikte aileyiz, birlikte Muğlayız”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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