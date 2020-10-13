İki kişinin ölümünden sorumlu kaçak alkol satan üç şüpheli yakalandı

Bodrum’da alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişinin öldüğü olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi adliyeye sevk edilirken, 1 kişinin de arandığı öğrenildi. Yapılan araştırma sonucu, kaçak içkinin ise İzmir'de üretildiği ve Bodrum’a dağıtım yapıldığı bildirildi.

Bodrum’un Çömlekçi Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 67 yaşındaki Semran Çilenk Başkurt, dün sabah saatlerinde fenalaşmaları üzerine alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbrahim Yanık ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Semran Çilenk Başkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, kaçak içkinin İzmir'de üretildiği ve bölgeye servis edildiği anlaşıldı. Jandarma, el yapımı kaçak alkolün dağıtımını koordine eden 1 kişi ile dağıtımı yaptığı belirtilen 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. “Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme ve Kaçakçılık Kanuna Muhalefet” suçlarından gözaltına alınan N.Ö., T.Y., H.D. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli şahıslara alkollü içkiyi sattığı iddia edilen bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

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