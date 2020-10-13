

Hasan AKYILDIZ / BODRUM (Muğla), DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki sahte içkiden 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İlçeye sahte içkinin ise İzmir'den getirildiği öğrenildi.

Bodrum´un Çömlekçi Mahallesi´nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 67 yaşındaki Semran Çilenk Başkurt, dün kaldıkları evde fenalaşmaları üzerine alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İbrahim Yanık ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Semran Çilenk Başkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte içkinin İzmir'de üretildiğini ve Bodrum'a getirildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, sahte içkinin dağıtımını koordine eden 1 kişiyle, dağıtımını yapıtğı öne sürülen 2 kişiyi sabah gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Hasan AKYILDIZ

2020-10-13 18:24:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.