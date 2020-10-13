Hasan AKYILDIZ / BODRUM (Muğla), DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki sahte içkiden 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İlçeye sahte içkinin ise İzmir'den getirildiği öğrenildi.
Bodrum´un Çömlekçi Mahallesi´nde yaşayan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ve 67 yaşındaki Semran Çilenk Başkurt, dün kaldıkları evde fenalaşmaları üzerine alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Bodrum Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İbrahim Yanık ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Semran Çilenk Başkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; sahte içkinin İzmir'de üretildiğini ve Bodrum'a getirildiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, sahte içkinin dağıtımını koordine eden 1 kişiyle, dağıtımını yapıtğı öne sürülen 2 kişiyi sabah gözaltına aldı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Hasan AKYILDIZ
2020-10-13 18:24:41
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