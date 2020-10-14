Köyceğiz'de 60 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polisin gerçekleştirdiği kaçak içki operasyonunda 60 litre sahte alkol ele geçirildi.



Son günlerde artan sahte alkole bağlı olarak gerçekleşen ölüm vakalarına karşı emniyet birimleri alarma geçti. İl genelinde gerçekleştirilen sahte alkol operasyonlarının biri de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği tarafından, 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Ermiş komutasındaki eş zamanlı operasyonda M.Ö., A.C.,A.K.,ve Y.A.'ya ait 1 iş yeri ve 3 ayrı ikamete düzenlenen operasyonda satışa hazır 60 litre sahte alkol, 5 litre etil alkol, sahte alkol şişelemede kullanılan aparatlar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 4 şahıs gerekli işlemler için emniyete götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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