Sağlıkçılardan kardeş Azerbaycan’a destek konvoyu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Devlet Hastanesi doktor ve çalışanları motor ekipleri, kardeş Azerbaycan için destek konvoyu yaptı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Devlet Hastanesi Başhekim, doktor ve sağlık çalışanları tarafından kardeş Azerbaycan’a moral ve destek amacıyla motosikletli konvoy düzenlendi.

Hastanelerde çalışan Azerbaycanlı doktorların da katıldığı destek konvoyu Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde başladı. Şehir içi turu yapan sağlıkçı motor ekipleri, buradan Şehitler Anıtı’na ulaştı. Türk ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı Şehitler anıtında önce Azerbaycan’lı şehitler ve ardından Covid19 salgınında yaşamlarını yitiren sağlıkçılar saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, Ermenistan’ın kardeş ülke Azerbaycan üzerinde uygulamak istediği insanlık dışı saldırıları kınadıklarını belirtti. Togan, “Bizler Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olarak bünyemizde çalışan Azerbaycanlı arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hem geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimizi iletmek, acımızı ve hepimizin yüreğini yakan sivillere yapılan bu hain saldırıları kınamak için burada toplandık. Bugün tek millet bilinci ile beraber olmak istedik. Ermenistan’ın sivillere karşı gerçekleştirdiği hain saldırıları ve ateşkese rağmen uyguladığı vahşi tutumu kınıyoruz. Bizler Türk milleti olarak her daim Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şadi Ballı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Menteşe Devlet Hastanesi çalışanları motosiklet kullanıcıları olarak Azerbaycan’ın yanında oldukları mesajı vermek istediklerini söyledi. Ballı, “Ermenistan’ın akıl almaz şekilde kardeş ülkemiz Azerbaycan’a yaptığı alçakça saldırılar karşısında ve dünya olarak etkisi olduğumuz pandemi sürecinde bir nebze de olsa yaraları sarmak tüm sağlık çalışanlarına ve Azerbaycanlı yurttaşlarımıza moral ve motivasyon sağlayabilmek, Covid19 sürecinde en ön saflarda yer alan ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza, Azerbaycan’a yapılan hain saldırılarda şehit olan, vefat eden Azerbaycanlı yurttaşlarımıza iki devlet, tek millet anlayışı ile Allah’tan rahmet dilemek, bugün değil her zaman yanlarında olduğumuzu sağlık çalışanları olarak tek yürek olabilme umudumuzu hissettirmek adına buradayız” dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde görevli Azerbaycanlı Doktor Elvin Tanrıverdi, “27 Eylül’den bu yana Ermeni teröristlerinin Azerbaycan’ın sivil halkına yönelik saldırılarını biliyoruz. Bu olayları dünyaya duyuran özellikle Türk medyası Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ordumuza her zaman desteğini esirgemeyen Milli Savunma Bakanı başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz Azerbaycanlılar olarak. Ermenilerin sivil halka yaptığı bu saldırılar, katliamlar yeni değildir. 1918 yılında 30 bin Azerbaycan Türk’ünün katliamı ve Hocalı katliamında 613 sivil insanın vahşice öldürülmesi geçmişe yönelik tarihi bilgilerdir” dedi.

