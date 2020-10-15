Marmaris’te kayıp ABD’li turist bulundu Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren ABD vatandaşı doğa yürüyüşü sonrası yolunu bulamayınca polis ve AKUT Marmaris ekibi tarafından bulunarak oteline bırakıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatilini geçiren ABD vatandaşı Madison Jack Roland, akşam saatlerinde çıktığı doğa yürüyüşünde kaybolunca yakınları Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris AKUT ekibinden yardım talep etti.

İçmeler Mahallesi Gölenye Mahallesi arkasında bulunan İçmeler Kanyonunda ve ormanlık alana yürüyüşe çıkan ABD vatandaşı Madison Jack Roland’ın bulunması başlatılan çalışma sonrası polis ve AKUT ekipleri bölgede rama çalışması başlattı. 7 saatlik bir arama çalışması sonrasında gece saat 01.00 sıralarında kayıp ABD vatandaşı ormanlık alanda bulundu.

ABD vatandaşı Madison Jack Roland, havanın kararması ile geri dönüş yolunu bulamadığı ve yardım istediği, herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. ABD’li turist polis ekipleri tarafından kaldığı otele bırakıldı.

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