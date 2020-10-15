Marmaris'te pandemi döneminde konut satışları arttı

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde pandemi döneminde konut satışlarındaki artış dikkat çekti. Özellikle vatandaşların konut alımlarındaki tercih değişiklikleri doğası ve denizi ile tercih sebebi olan Marmaris'i ön plana çıkardı.



Muğla’nın Marmaris ilçesi eşsiz doğası ve denizi ile turistlerin gözdesi olan ilçede son bir yılda gayrimenkul sektöründe talepler ve satışlarda ciddi artışlar gözlemlendi. Konut satışlarında yaşanan artışın sebeplerinden en önemlisi Pandemi olarak gösterilse de insanların, doğaya ve daha sakin hayata kavuşma isteği bunda etkili oldu.



Muğla Emlak Danışmalığı Esnaf Odası Medya sorumlusu gayrimenkul danışmanı Volkan Bilin, Marmaris'te güvenliğin ön planda olduğu havuzlu ve müstakil konutlara ilgi gösterildiğini belirterek, "Egenin incisi Marmaris turizm bölgeleri arasında en değerli bölgelerimizden biridir. Pandemi sonrasında insanlar artık sadece barınma amaçlı değil güvenliğin ön planda olduğu bahçeli havuzlu müstakil evler tercih edilmeye başladı. Marmaris’te son 4 yılda fiyat artışları yüzde 94 civarında. İnşaat sektöründeki bu canlanma ile arsa ve konut fiyatlarında da ciddi artışlar meydana getirdi. Haziran ayından itibaren konut kredilerinde güçlü büyüme görüldü" diye konuştu.



"Konut kredilerindeki düşük faiz alımları arttırdı"

Marmaris ve civarında uluslararası emlak hizmeti veren Volkan Bilin "Özellikle 1 Haziranda kamu bankalarının düşük faiz oranları uygulaması ile birlikte konut satısında patlama yasandı. Konut kredilerindeki artış Haziran ve Temmuz aylarında aylık 19,6 milyar ve 30,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Marmaris bölgesinde arsa metrekare fiyatları 3 bin 500 4 bin lirayı buldu. Sıfır dairelerde 2+1 90 metrekare daire 400 bin Türk Lirasından başlayıp 800 900 bin TL'lere ulaşırken , 3+1 daireler ise 1 milyon 200 1 milyon 600 bin TL arasında değişiyor. İkinci el gayrimenkuller de kısmen bu artıştan etkilenerek fiyatları yukarı doğru ilerledi. Özellikle Pandemi dolayısı ile Hisarönü bölgesi, Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Datça bölgelerine talepler arttı. Ayrıca Marmaris’e 55 kilometre olan Köyceğiz ilçesi de Marmaris ile eşzamanlı artış gösterdi" dedi.



"En çok Büyükşehirlerden ve Ortadoğu'da talep var"

Marmaris'in Türkiye ve yurt dışından müşterilerin ilk tercihleri arasında yer aldığını ifade eden Bilin ‘’ İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra, İngilizler de en çok Marmaris’te ev ya da arsa arayan potföyümüzde yer alıyor. Özellikle son dönem de artan Beyrut u müşterilerimiz de yadsınamaz" dedi.

Marmaris’te gayrimenkul danışmanlığı yapan Figen Gedik ise "İnsanların pandemiden sonra doğaya yönelmek istemeleri Marmaris’e talebi arttırdı. Genellikle villa ve arsa isteyen kişiler bize ulaşıyor" dedi.



"Kiralarda artış yaşandı"

Marmaris'te pandemi döneminde küçük tatil bölgelerine talepler çok arttı. Eşyalı evler ve müstakil villalar bu yaz iki katı fiyatlara kiralandı. Korona virüs sebebi ile büyük kalabalık oteller yerine, daha izole olmuş kendi bahçesi havuzu olan villalar, günlük haftalık olarak kiralandı. Taleplerin çok artması sebebi ile de geçen yıl günlük fiyatları 800 TL olan villalar bu yıl günlük 1500 2 bin 500 TL arasında kiralandı.



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