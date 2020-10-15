Bodrumspor ateşle oynuyor

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçiyor mu?

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu'na 3-2 kaybeden Bodrumspor, bir türlü çıkışa geçemedi. Geride kalan 5 maçta 4'üncü yenilgisini alan yeşil-beyazlılar 3 puanda kalıp ateş hattına doğru geriledi. Sadece GMG Kastamonuspor'u yenebilen Ege ekibi, Etimesgut Belediyespor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Eyüpspor ve Tarsus İdman Yurdu'na kaybetti. Teknik direktör Tarık Daşgün kötü gidişatı durdumak için daha çok çalışacaklarını dile getirdi. Bodrumspor gelecek hafta evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla BODRUM

2020-10-15 11:35:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.