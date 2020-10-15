Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili 1 kişi daha tutuklandı



Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili 1 kişi daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanmış, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yanık (74) ve Semran Başkurt'ta (67), 11 Ekim gecesi mide bulantısı ve görme bozukluğu şikayetleri görülmeye başlandı. Çağırılan ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanık ile ilçedeki bir özel hastaneye götürülen Başkurt'un içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri belirlendi. Tedaviye alınan Yanık ve Başkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Mumcular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahte içkiyi yapıp, dağıtımının koordinasyonunu yaptıkları belirlenen 3 kişiyi 13 Ekim günü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından bir gün sonra sevk edildikleri adliyede 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.Y., tutuklandı. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadeyle Çömlekçi Mahallesi'nde yaşayan M.E.'nin de sahte içki yaptığı belirlendi. Dün gözaltına alınan M.E.'ye ait 2 ayrı adreste yapılan aramalarda 44 litre sahte içki ele geçirildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen M.E. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 2'ye çıktı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-10-15 14:17:38



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