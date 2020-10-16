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Kadın girişimci Milas'ta ilk tatlı patates hasadını yaptı

DHA

Kadın girişimci Milas'ta ilk tatlı patates hasadını yaptı


Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kadın girişimci Sevil Server Koç (50), çocuklarının sağlıklı beslenmesi için yöneldiği tarımda, ilçede ilk tatlı patates hasadını yaptı.
Özel bir şirkette uzun yıllar kurumsal iletişim direktörlüğü yapan Sevil Server Koç, çocuklarının da sağlığını düşünerek, güvenilir tarım ürünleri tüketmek ve sağlıklı beslenmek amacıyla tarıma yöneldi. Datça'da ilk tarımsal girişiminin ardından Koç, Milas'ın Kızılcayıkık Mahallesi'ndeki 5 dönümlük tarlada 'kırmızı patates' olarak da bilinen tatlı patates yetiştirmeye başladı. Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de ekimden hasada kadar olan süreçte kendisine danışmanlık desteği verdi. Koç'un tarlasında dün yapılan ilk hasada Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Tarım Müdürü Ali Parulu ve vatandaşlar katıldı. Makineler yardımıyla topraktan çıkarılan patatesler, kadınlar tarafından kasalara dolduruldu.
Sevil Server Koç, mahsulde ilk hasadı yaptıklarını belirterek, "Çok uzun yıllardır çocukların ısrarı ile sağlıklı beslenmeyi gündemime almış bir anneyim. Bu çabalarım benim yıllar öncesinde bir organik tarım derneğinde görev aldım. Ankara'da birçok çalışmalarımız oldu, Dünya Bankası projeleri yaptım. Profesyonel hayatta biraz ara verdim çalışmalarıma geçen yıl genç bir emeklilikle, çok hevesli olduğum tarım alanıyla tekrar döndüm" dedi.
'ALTERNATİF ÜRÜN'
Sevil Server Koç, şöyle devam etti:
"Bugün özellikle kronik hastalıklarda çözüm bulamayan geleneksel tıbbın alternatif beslenme yönteminin, en önemli süper fit denilen besinlerinden tatlı patatesi çok geniş kesimlere daha makul fiyattan en sağlıklı şekilde üretilmiş olanları ile ulaşmak istedim. Çünkü inanıyorum ki insanlar bu besini daha çok tükettikçe, bizim de nesillerimiz daha sağlıklı büyüyebilir. Geleceğe daha endişesiz bakabileceğiz, çünkü hepimizin gündeminde sağlıklı beslenme ve ayakta kalma var. Bir yanda da biz bunu yaparak organik tarımla bu bölgeye rol model örneği sunuyoruz"
'HİÇBİR İLAÇ KULLANILMADI'
Gelecek yıl üretimi iki katına çıkarmayı planladıklarını belirten Koç, "Üretim yapılırken hiçbir ilaç ve kimyasal ürün kullanılmadı. Bitkimize sadece elle ot toplama, çapalama yöntemleriyle baktık. Büyüttük, suladık ve bugünde o bize ödülünü verdi. Gördüğünüz gibi ürünümüz gayet iyi ve bunu da yıldan yıla geliştireceğimizi düşünüyoruz. 5 dönümlük bir alanda pilot ekim yaptık, önümüzdeki yıl bunu iki katına çıkaracağız. Bu vesile ile bir yanda da pazarın geliştiğini görüyoruz. İnsanlar tanısınlar, bilsinler bu ürünü daha iyi tanısınlar tüketmeye başlasınlar. Tatlı patates nerede kullanılır gibi insanlar da bir bilgiye sahip değiller. Biz bu dikimin yanı sıra insanlarımıza bu ürünün nerelerde kullanılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi tüketicilerimize ulaştırırken içerisine tanıtıcı broşürler koyacağız" dedi.
'YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİYOR'
Tatlı patatesin yüzde 90'ının yurt dışından ithal edildiğini belirten Koç, "Biz şu an ithalat azalsın diye uğraşıyoruz. Üstelik tropikal ürünler, bizim ülkemizde de yetişiyor. Ülkemizde kivi, avokado gibi meyveler yetişiyor tatlı patates de şu an onların arkasından geliyor. Neden ülkemizde üretiliyorken ithal edelim. Biz, bu örneği Ege Bölgesi'nde göstermiş olduk ve böyle devam edeceğiz" diye konuştu.
'GÜZEL BİR HASAT OLDU'
Milas ilçe Tarım Müdürü, Ali Parulu ise, "Milas'ın ilk tatlı patates üretiminin mahsulü bugün gerçekleştirildi. Bugüne kadar böyle bir üretim olmamıştı, amacımız bunun çeşitliliğini artırmak. Bu gibi çalışmalarımızı vatandaşlarımıza yayacağız, inşallah bundan sonra daha verimli projelere imza atacağız. Ama tatlı patates bizim için çok önemliydi, güzel bir hasat oldu. Güzel bir verim aldık. Amacımız bunları geliştirmektir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hasan AKYILDIZ
2020-10-16 10:54:05

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