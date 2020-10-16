Fethiye'nin konuğu Galatasaray

FETHİYE, (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, yarın Galatasaray'la evinde karşılaşacak.
Beşkaza Spor Salonu'ndaki maçın başlama düdüğü saat 15.15'te çalacak. Ligde ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Fethiye'de ilçeye gelen son transfer Atkins de forma giyebilecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2020-10-16 11:28:11
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