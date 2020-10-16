Tatlı patates için kariyerini terk etti, ilk hasadı yaptı Özel bir şirkette yöneticilik yaparken tatlı patates üretimi için toprağa yönelen Sevil Server Koç, Milas’ta ilk kez üretimini gerçekleştirdiği ürününün ilk hasadını yaptı.

Milas’a bağlı Kızılcayıkık mahallesinde daha önce kariyerli bir işe sahip olan ve bir şirkette yöneticilik yapan Sevil Server Koç adlı üreticinin girişimleri, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteğiyle tatlı patates üretimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 önce toprakla buluşturulan tohumların hasadı Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu, Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerinin katılımıyla yapıldı.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren İlçe Tarım ve Orman Müdürü Parlu, “İlçemizde ilk defa üretimi ve hasadı yapılan tatlı patates gerek piyasadaki fiyatı ve gerekse besleyici özelliğinin çok fazla oluşu nedeni ile alternatif ürün olarak değerlendirilebilecek, yetiştiriciliği kolay ve karlı bir üründür. Tatlı patates 4 6 ay gibi bir sürede yetişmekte olup iklim olarak genellikle sıcak ve ılıman, toprak özelliği olarak ise geçirgenliği fazla organik maddece zengin topraklarda yetiştirilebilmekte. Oldukça zengin ve dengeli bir besin içeriğine sahip olan tatlı patatesin hem kök kısmı hem de yeşil aksamı insan ve hayvan beslenmesinde kullanılabilmekte. Yeşil aksamı yeşil sebze olarak, çorba yapımında, çay olarak insan beslenmesinde değerlendirilebileceği gibi kurutularak veya silaj yapılarak da hayvan beslenmesinde kullanılabilmekte. Yeşil aksamında bulunan E vitamini Marul, Brokoli, Ispanak gibi bitkilerde bulunan miktarlardan oldukça fazla. Yumru kısmı ise; yemeklerde, un haline getirilerek pasta, börek yapımında, konserve ve meşrubat yapımında kullanılmakta” dedi.

Parlu, 100 gram tatlı patatesin bir insanın günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 100’ünü, C vitamini ihtiyacının ise yüzde 50’den fazlasını karşıladığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.