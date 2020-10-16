Fethiye’de denizin nabzını ölçecek 'Akıllı Şamandıra' projesi hayata geçiriliyor

Fethiye Körfezi’ndeki deniz kirliliğini anlık olarak gözlemlemek ve tespit edilen kirlilik verilerini raporlamak üzere geliştirilen 'Akıllı Şamandıra' ve donanımının deneme kurulumu, Fethiye Limanı Aksazlar mevkiinde gerçekleştirildi.

Fethiye Körfezi’nde yaşanan renk değişikliği sonucunda harekete geçen Fethiye Belediyesi; deniz yüzeyinde yaşanan olayların netliğe kavuşması, bir kirlilik varsa bunun kaynağının araştırılması adına Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile bir araya gelmişti. Yapılan görüşmeler neticesinde Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından bir proje geliştirilebileceği noktasına varıldı. Yaklaşık 1 senedir süren iş geliştirme çalışmaları netice verdi ve “Akıllı Şamandıra” ve donanımın deneme kurulumu Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın da katılımıyla Fethiye Limanı Aksazlar mevkiinde gerçekleştirildi.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen Akıllı Şamandıra Projesi'nin, Fethiye özelinde üretilen Türkiye’deki ilk ve tek uzaktan bağlantılı ölçüm cihazı olma özelliğini taşıdığı öğrenildi.

Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri tarafından deniz kirliliğinin gerçek zamanlı olarak ölçümü, görüntülenmesi ve raporlanması amacıyla geliştirilen ve denizlerin ekolojik açıdan korunmasına önemli katkılar sunacak olan Akıllı Şamandıra Projesi’nin deneme süreci başlatıldı. Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA iş birliğiyle Fethiye’de denizin nabzını ölçmek için geliştirilen projenin pilot uygulamasının ardından 2021 yılı içerisinde tam olarak faaliyete geçirilmesi planlanıyor.



Kirliliğe 7/24 çevrimiçi takip

Deniz, göl veya nehirlerde bulunduğu noktadaki kirlilik verilerini tespit ederek bu verileri konum, zaman gibi diğer bilgilerle birlikte kullanıcılara internet üzerinden sunacak gerçek zamanlı ölçüm sistemi, iki adet akıllı şamandıra ve bu şamandıralardan alınan verileri işlenmesi ve servis edilmesinde kullanılan, karaya konuşlanmış bir adet donanım biriminden oluşuyor.

Proje kapsamında marinalar, koylar ve çevresi gibi deniz alanlarının asidifikasyon, bulanıklık, oksijen düzeyi, su sıcaklığı, tuzluluk, klorofil gibi sualtı parametreleri ile rüzgar yönü/hızı gibi meteorolojik veriler ölçülerek kayıt altına alınabilecek. Bunun için güneş paneli gibi kaynaklarla kendi güç ihtiyacını karşılayabilecek şamandıralar kullanılacak.

Deneme sürecinin tamamlanmasının ardından iki adet “Akıllı Şamandıra”, Fethiye’de denizin nabzını ölçmek üzere Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün kullanımında olacak. Bu sayede deniz yüzeyinde bir kirlilik tespit edilmesi durumunda Belediye ekipleri, ilgili bildirimlerde bulunacak. İlk etapta bir yıl işletilmesi planlanan şamandıralarla ilgili işletim sürecinin uzun tutulmasının düşünüldüğü öğrenildi.



“Anlık veri verilecek”

Bilgi ve Savunma Teknolojileri Proje Yöneticisi Melih Torcuk, “Sistemimiz deniz kirliliği ve meteorolojik durumla ilgili bilgi üreten Fethiye Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile paylaşan bir sistemdir. Denizin anlık verisi, direkt ilgili kurumlara an itibariyle aktarılacaktır” dedi.



"Daha önce Gazi Üniversitesine araştırma yaptırmıştık”

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, “Geçtiğimiz yıl körfezde ciddi bir kirlilik yaşamıştık. Bununla ilgili Gazi Üniversitesi ile çalışmalar yapmış, kamuoyu ile paylaşmıştık. İlgili kurumlarla bu proje içerisinde olmak çok önemli. Değerli bilim adamlarına, mühendislerimize çok teşekkür ediyorum. Projenin başında da bir Fethiyeli var. Suyun kalitesiyle ilgili verileri anlık alabileceğiz. Önümüzdeki günlerde sistemin bize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri AŞ Mühendislik Yöneticisi Mehmet Hakan Öktem ile birlikte proje protokolü imzalandı.

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