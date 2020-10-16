Muğla'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Toplanan delillerin ardından hareket geçen ekipler, belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, otomobil ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 178 gram esrar, 3,48 gram metamfetamin, 2'si ecstasy 4 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Özel eğitimli narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda 2 şüpheli, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Aykut KURT

2020-10-16 13:13:32



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