Başkan Uzundemir muhtarlarla bir araya geldi

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 27 mahalle muhtarı ile kahvaltıda bir araya geldi. Mahallelerde yapılan proje ve çalışmalar konusunda bilgi veren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir muhtarların sorunlarını dinledi.

Mahallelerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Uzundemir; “Muhtarlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Sizler halkın oylarıyla seçilmiş değerli insanlarsınız. Mahalledeki insanların sorunlarını sizler biliyorsunuz. Ortak hedefimiz halka hizmet etmek bu nedenle işbirliği ile çalışmalarımız devam edecek. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren hizmet etmek için elimizden geleni yaptık. İlçemize alt yapıdan sonra en büyük yatırım olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu kazandırdık. Akıncı mahallemizde alt yapı takımlarının maçlarını oynayabileceği sentetik çim sahayı yaptık. Bakanlıklarımız ile görüşmelerimiz devam ediyor, inşallah ilçemizde en kısa zamanda diğer projelerimize de başlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

İlçeye hizmet ederken muhtarlarla işbirliği içinde çalışmanın önemine değinen Uzundemir; “İlçemize bu eserleri kazandırırken diğer hizmetlerimizi de en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Belediyemizi devralırken büyük bir borç ile devraldığımız için hizmetlerimizi imkanlar çerçevesinde her mahalleye götürmeye çalıştık. İlk göreve geldiğimizde maddi olarak önümüzü göremediğimiz için gelen taleplerin bazılarına hemen dönüş yapamıyorduk. Şimdi ise maddi olarak önümüzü görebiliyoruz. Artık tünelin ucunu görebildiğimiz için hizmetlerimizi her mahalleye taşıyacağız. Muhtarlarımdan isteğim mahallelerimizde ilk önceliği olan hizmeti bize hemen iletmeniz. Bizlere ilettiğiniz talepleri sıraya alıp hemen yapmaya başlayacağız. Muhtarlarımız ile el ele verdiğimizde, ilçemize en iyi hizmeti yapacağımıza inancım tamdır. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, Rabbimden hep birlikte Ortaca'mıza hayırlı hizmetler yapmayı diliyorum” dedi.



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