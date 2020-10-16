Menteşe Belediyesi’nden Covid-19 denetimi Menteşe Belediyesi’ne ait halka açık kültür evlerinde Covid -19 denetimleri yapıldı.

Menteşe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İşyeri Sağlık Güvenlik birimi tarafından yapılan denetimlere katılan Başkan Gümüş, pandemi sürecinde alınan sağlık önlemlerini yerinde inceledi.

Başkan Gümüş, Covid19 salgını ile mücadele kapsamında, Menteşe Belediyesi olarak halka açık kültür evlerinde ve belediye hizmet binalarında, gerekli sağlık önlemlerinin alındığını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu kapsamda özellikle halkımıza açık kültür evlerimizde sağlık önlemlerinin yeterli ölçüde alınıp alınmadığını kontrol etmek için incelemelerde bulunduk. Sabah saatlerinde başladığımız denetimlerde, çalışan sağlığı ve iş güvenliği, ortam ve hijyen sağlığı ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını kontrol ettik. Belediyemiz Sağlık İşleri, Zabıta ve İşyeri Sağlık Güvenlik birimi ile yaptığımız denetimlerde, hem çalışanlarımızın, hem de kültür evlerimize gelen misafirlerimizin alınan sağlık önlemlerine uymaları, bizleri sevindirdi. Vatandaşlarımız, aldığımız sağlık önlemlerine ve hijyen kurallarına uydukları takdirde, her zaman Atapark, Zahire Pazarı ve Kültür evlerimize gelip burada çaylarını, kahvelerini içebilir, kahvaltılarını yapabilirler. Halkımızın içi rahat olsun. Biz Menteşe Belediyesi olarak gerekli önlemlerimizi alıyoruz” dedi.

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