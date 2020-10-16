FETÖ davası, eski FETÖ yurdu olan adliye ek binasında görüldü



Hasan AKYILDIZ/MUĞLA, (DHA)-MİLAS Çatı Davası'na Muğla´da devam ediliyor. Muğla´nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden FETÖ´ye ait erkek yurduyken boşaltılıp, Muğla Adliyesi ek hizmet binasına dönüştürülen binada görülen davada, tanıkların dinlenmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Serkan Karabel, cemaatin önde gelenlerinin, 2014 yerel seçimlerinde CHP´ye oy vermeleri için baskı yaptıklarını söyledi.

Milas Çatı Davasında 3´ü tutuklu, 3 firari, 41 sanığın yargılanmasına Muğla´nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'ndeki daha önceden FETÖ´ye ait erkek yurdu olan bugünkü Muğla Adliyesi ek hizmet binasında devam edildi. Davada sözde imam Abdullah D. ve ondan önceki sözde imam Mustafa B. ile Orhan Ö. tutuklu olarak yargılandı. Mahkeme heyeti, davaya ilişkin 9 tanığı, SEBGİS sistemi ile dinledi."Duruşmada ilk kez dinlenen tanık Serkan Karabel, cemaatin önde gelenlerinin 2014 yerel seçimlerinde CHP´ye oy vermeleri için baskı yaptığını söyledi. Aydın'ın Nazilli ilçesinden SEGBİS ile ifade veren Serkan Karabel, sözde ilçe imamı Abdullah D. `nin örgütün Milas'taki abisi olduğunu Ümit Koleji ve yurtlar sorumlusu olduğunu söyledi. Örgüt ile 2013 yılının Mayıs ayında tanıştığını ve hizmet adı altında din dışı işler yaptıklarını gördüğünü bundan sonra da hemen yapıdan ayrıldığını ifade eden Serkan Karabel, "Bunlar vatandaşı kandırarak, kendilerine çekerek kullanıyorlardı" dedi.

'HİMMET ADI ALTINDA PARA TOPLAMAK'

Cuma günleri örgütün önde gelenlerinin Milas İstikbal Mobilya'da toplandıklarını belirten Karabel, 2014 yılında kendisine kredi çekerek Bank Asya'ya yatırması için baskı yapıldığını dile getirdi. Tanık Karabel, 2013 yılında Ümit Koleji'nden toplanarak vatandaşların da çağırıldığını ve sohbet grupları oluşturulduğunu anlattı. Bu sohbet gruplarının amacının vatandaştan himmet adı altında para toplamak olduğunu belirtti. Dinlenen tanıklardan ifadeler alınarak, hakimler tarafından konuya ilişkin sanıklara sorular sordu.

Birden fazla sanıkların avukatlığını yapan kişilerin her bir sanık için ayrı avukat görevlendirilememesi halinde, devlet tarafından görevlendirilmesi yönünde karar verildi. Bir sonraki duruşmaya kadar eksikliklerin giderileceği ve sanık müdafilerinin esasa ilişkin beyan sunmaları için süre verildi. Muğla Adliyesi ek hizmet binasında görülen Milas Çatı Davası´nın bir sonraki duruşması 14 Ocak 2021 tarihine ertelendi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Hasan AKYILDIZ

2020-10-16 19:52:17



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