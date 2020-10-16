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Marmaris'te 'tefeci' operasyonu: 6 tutuklama

DHA

Marmaris'te 'tefeci' operasyonu: 6 tutuklama


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yüksek faizle borç para verip, borçların ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyen ve piyasaya sahte çek ile senet sürerek haksız kazanç elde eden 8 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
Marmaris'te tefecilik yapan kardeşler Bilal T. (35) ve Aktif T.'nin (32), yüksek faizli borç para verip senet imzalattığı kişilerin, borçlarını ödemesine rağmen senetlerini vermediği ve piyasaya sahte senet ile çek sürerek haksız kazanç elde ettiği ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta süren teknik ve fiziki takibin ardından Bilal T. ve Aktif T. ile beraber çalışan 6 kişi daha tespit edildi. Polis, elde ettiği deliller doğrultusunda 13 Ekim Salı günü şafak vakti 6 ev ve iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yüklü miktarda para, çok sayıda sahte senet, çek ve 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. 8 şüpheli Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi 'Suç işlemek amacıyla çete kurmak, çete faaliyetleri kapsamında yağmadolandırıcılık ve tefecilik yapmak' suçlarından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aralarında Bilal T. ve Akif T.'nin de bulunduğu 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece  tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan Bilal T. ve Akif T.'nin başını çektiği suç şebekesinin Marmaris'te birçok asayiş olayına karıştığı, geçen yıl yapılan operasyon ile yasa dışı bahis suçundan sevk edildiği mahkemece serbest kaldığı öğrenildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-10-16 20:18:15

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