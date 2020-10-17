Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Galatasaray: 91-82

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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FETHİYE (DHA)SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Kerem Baki (xx), Kaan Büyükçil (xx), Serhat Büker (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (xxxx) 25, Abu (xxx) 21, Frazier (xx) 13, Barış Hersek (xx), Cook (xx) 11, Atkins (xx) 15, Fırat (xx), Erdem (xx) 4, Polat (xx) 2, Caner (xx)

GALATASARAY: Hamilton (xxx) 18, Macon (xx) 11, Yiğit (xx) 9, Motum (xx) 11, Berke (xx) 9, Göksenin (x) 2, Hunter (xx) 4, Williams (xx) 11, Barış (xx) 7, Ayberk (x)

1'İNCİ PERİYOT: 21-25,

İLK YARI: 41-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-67ING Basketbol Süper Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor evinde Galatasaray'ı normal süresi 82-82 biten maçın uzatma periyodunda 91-82 yenerek ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 25 sayıyla ev sahibi ekipten Erick Neal oldu. İlk çeyrekte Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Abu'nun sayılarıyla etkili olurken; Motum, Yiğit ve Macon'ın dış atışlarıyla skor üreten Galatasaray periyodu 4 sayı önde tamamladı: 21-25.

İkinci periyotta farkı eritmeye çalışan rakibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılı takım, soyunma odasına 11 sayı üstün girdi: 41-52. Üçüncü periyoda 6-0'lık seriyle başlayan Fethiye temsilcisi maçın 25'inci dakikasında Abu'nun smacıyla 61-60 öne geçse de Galatasaray son çeyreğe 3 sayı üstün girdi: 64-67. Final periyodunda mücadeleyi bırakmayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, bitime 2.4 saniye kala Neal'ın 2 sayılık atışıyla skora denge getirdi: 82-82 ve normal süre bu skorla sona erdi. Uzatma periyodunda Neal'ın etkili oyunuyla Fethiye ekibi galibiyete uzandı: 91-82.DHA-Spor Türkiye-Muğla

2020-10-17 17:47:17



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