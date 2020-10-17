ING Basketbol Süper Ligi: L.H. Fethiye Belediyespor: 91 - Galatasaray: 82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Galatasaray’ı 9182 mağlup etti.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Kerim Baki xxx, Kağan Büyükçil xxx, Serhat Büker xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal xx 25, Fırat Töz, Erdem İlter x 4, Abu xx 21, Frazier xx 13, Caner Ercan x, Barış Hersek x, Polat Kaya x 2, Cook xx 11, Atkins xx 15
Galatasaray: Hamilton xxx 18, Hunter x 4, Macon xx 11, Barış Ermiş x 7, Yiğit Arslan xx 9, Williams xx 11, Motum xxx 11, Ragıp Berke Atar xx 9, Ayberk Olmaz x, Göksenin Köksal xx 2
1. Periyot: 2125 (Galatasaray lehine)
Devre: 4152 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 6467 (Galatasaray lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.