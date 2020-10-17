Tff 3.Lig: Fethiyespor 2 Karaman Belediyespor 0

Misli Com 3.lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Karaman Belediyespor’u 20 mağlup etti.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve her iki takım yöneticileri karşılaşmayı Şeref Tribününden takip ettiler.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Milli Futbolcu ve Teknik Direktör Nevzat Güzelırmak anısına saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Coşkun Kılıç ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda savunma zamanında bir müdahale topu kornere yolladı.

10. dakikada Yakup'un ceza sahasına ortasında kafayı vuran Anıl Arıcıoğlu topu ağlara yolladı. 10

15. Berkay'ın savunma arkasına attığı topu Ali Han içeriye çevirdi. Topu iyi takip eden Anıl Gir topu filelerle buluşturdu. 20

20. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yaklaşan Muzaffer'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

23. dakikada savunmadan seken topa Sinan'ın vuruşunda yine savunmaya çarpan top kornere gitti.

30. dakikada yapılan ortada Fethiyespor ceza sahası karıştı. Hasan'ın indirdiği topta Sinan'ın vuruşunda kaleci Serkan sakatlanma pahasına gole izin vermedi.

44. dakikada hızlı gelişen Fethiyespor atağında Anıl Gir kale sahası içinde indirdi. Ali Han uygun durumda topa dokunamadı.

52. dakikada Hamit ceza sahasına yaklaştı. Pasını ceza sahası içerisindeki Sinan'a aktardı. Bu oyuncunun kale sahası içinden vuruşu üstten auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sinan'ın vuruşunda top direkten döndü. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

70. dakikada kazanılan serbest vuruşu Mert doğrudan kaleye kullandı. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Burak Taşkınsoy xxx, Çağrı Yıldırım xxx, Kaan Kaya xxx

Fethiyespor: Serkan xx, Sabri xxx, Berkay xx, Anıl Gir xxx, (Dk. 62 Fatih x), Cemal xx, (Dk.90 Murat x), Yakup xx, Bülent x, Mert xx, Ethem xx, Ali Han xx, (Dk. 76 Serhat xx), Anıl Arıcıoğlu xxx (Dk. 90 Ertan x),

Karaman Belediyespor: Onur Bulut x, Çağatay x, Coşkun Polatdemir x, Coşkun Kılıç x, Ahmet Ayhan x, (Dk. 46 Serdar x), Onur Kara x, Emre x, (Dk.60 Ufuk x ) Sinan x, (Dk. 88 Afik x), Muzaffer x, Hasan xx, Hamit x, Ahmet Gökbayrak x (Dk. 69 İsmet x)

Goller: GOL: DK. 10 Anıl Arıcıoğlu, DK. 15 Anıl Gir (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 56 Serdar, Dk. 68 Çoşkun Kılıç (Karaman Belediyespor)



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