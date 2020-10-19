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Başkan Gümüş’ten öğrencilere tablet Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ kampanyası kapsamında, on-line eğitime erişimi olmayan öğrencilere, ücretsiz tablet dağıtmaya devam ediyor.

İHA

Başkan Gümüş’ten öğrencilere tablet Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ kampanyası kapsamında, on-line eğitime erişimi olmayan öğrencilere, ücretsiz tablet dağıtmaya devam ediyor.

Pandemi nedeniyle okula gidemeyen öğrenciler, başkanlık binası önünde dağıtılan tabletler sayesinde, uzaktan eğitimden yararlanabilecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu eğitim seferberliği kapsamında, online eğitime erişimi olmayan öğrenciler için bağış kampanyası düzenleyen Menteşe Belediyesi, düzenlediği törenle öğrencilere ücretsiz tablet dağıttı. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından ücretsiz verilen tablet sayesinde öğrenciler, online eğitime erişim sağlayabilecekler.
Öğrenciler tabletlerine kavuştu
Başkan Gümüş, öğrencilerin aileleri ile birlikte katıldığı tablet dağıtım töreninde, hiçbir öğrencinin eğitimden geri kalmaması gerektiğini belirterek, “Dayanışma ruhu ile başlattığımız kampanya çerçevesinde, duyarlı hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla, online eğitime erişimi olmayan öğrencilere tabletlerini teslim ettik. Teslim ettiğimiz tabletler sayesinde online eğitime erişim sağlayamayan öğrencilerimiz böylelikle tabletlerine kavuşmuş oldu. Önceliğimiz her zaman geleceğimiz olan çocuklar. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte, çocuklarımızın eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde eğitim almaları bizim için çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.
“Sizler bizim geleceğimizsiniz”
Başkan Gümüş, tablet dağıtım töreninde öğrenciler için yazdığı mektupta ise şöyle dedi:
“Aydınlık yarınlarımızın güvencesi sevgili çocuklar, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Muasır Medeniyetler Seviyesi” hedefine ulaşmamızın tek yolu, siz çocuklarımıza verilen kaliteli eğitimdir. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam edilen bu süreçte, sizlere teslim ettiğimiz tabletler ile uzaktan eğitiminize eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde devam edebileceksiniz. Sevgili çocuklar, sizlerin eğitime olan bu isteğiniz, bizlerin de geleceğe olan umutlarını arttırıyor. Menteşe Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize derslerinizde üstün başarılar dilerim” dedi.

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